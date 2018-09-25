В Казани кассир за четыре месяца своровала из банка 220 тысяч рублей

В Казани 28-летняя кассир банка на улице Чуйкова похитила за четыре месяца 220 тысяч рублей, об этом сообщили в пресс-службе УВД города.

Сотрудники службы безопасности банка провели проверку и обнаружили крупную недостачу.

- Было установлено, что к совершению преступления причастна одна из кассиров банковского учреждения, которая в период с апреля по июль текущего года похищала данные денежные средства при закладывании купюр в банкомат, - отметили в УВД.

Сотрудница банка полностью признала свою вину в краже, сейчас она находится под подпиской о невыезде.