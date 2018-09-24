В Казани из храма украли икону святой Матроны‍

В Казани из храма князя Александра Невского по улице Сахарова украли икону святой Матроны и золотые изделия, в полицию по данному факту обратился настоятель храма. Об этом сообщили в УВД города.

Предварительно, в ночь с 19 на 20 сентября неизвестный, взломав окно, проник в церковь и похитил икону и золотые изделия, которые находились в ней, на общую сумму в 33 тысячи рублей.

В ходе осмотра прилегающей к храму территории полицейские нашли икону.

22 сентября оперуполномоченные задержали подозреваемого в краже в Йошкар-Оле. Часть похищенного имущества изъяли и приобщили в качестве вещдоков к материалам уголовного дела.

Подозреваемым оказался 29-летний житель мордовского поселка Свиносовхоз, ранее он был судим за кражу из храма в Саранске. Его арестовали.