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В Казани из храма украли икону святой Матроны‍

В Казани из храма украли икону святой Матроны‍
16+
Фото: скриншот

В Казани из храма князя Александра Невского по улице Сахарова украли икону святой Матроны и золотые изделия, в полицию по данному факту обратился настоятель храма. Об этом сообщили в УВД города.

Предварительно, в ночь с 19 на 20 сентября неизвестный, взломав окно, проник в церковь и похитил икону и золотые изделия, которые находились в ней, на общую сумму в 33 тысячи рублей.

В ходе осмотра прилегающей к храму территории полицейские нашли икону.

22 сентября оперуполномоченные задержали подозреваемого в краже в Йошкар-Оле. Часть похищенного имущества изъяли и приобщили в качестве вещдоков к материалам уголовного дела.

Подозреваемым оказался 29-летний житель мордовского поселка Свиносовхоз, ранее он был судим за кражу из храма в Саранске. Его арестовали.

N. Vildanov, 25.09.2018, 17:45
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин25 сентября 2018, 17:43
Свиносовхоз.) Откуда только не едут.
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Проказань25 сентября 2018, 17:43
Это Димас свистнул! Чтобы продать и присунуть Лизке!
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Горожанин25 сентября 2018, 17:45
Отправить его на корм свиньям.
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Бугага25 сентября 2018, 17:59
:-D
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Горожанин25 сентября 2018, 18:00
а чо сама матрена его молниёй не поразила? 8-*
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Ага25 сентября 2018, 18:05
В ответ на комментарий пользователя
Это Димас свистнул! Чтобы продать и присунуть Лизке!
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Я бы поверил вам, если бы не тот факт, что Лизок "просто так даёт". Бескорыстная душа, так сказать.
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Ага25 сентября 2018, 18:07
В ответ на комментарий пользователя
Это Димас свистнул! Чтобы продать и присунуть Лизке!
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Смотрю на фотку- с такой морды иконы писать!
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Горожанин25 сентября 2018, 18:55
Сами своим золотом во искушение народ вводят! Нет, чтобы людям пример показывать своим скромным убранством в церквях, ан нет, злато да серебро в церквях! Иисус Христос однозначно бы осудил эту роскошь церковную, попов на иномарках разъезжающих! Сам ведь Иисус ходил в мешковине можно сказать, и не было у него ничего ценного, окромя миссии спасения людей от грехопадения! Так что жили бы скромно попы, никто бы у них ничего не воровал...
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