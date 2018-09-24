Казань 10 лет назад: сожженные банкоматы, убийство падчерицы и смерть целой семьи в аварии

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В Челнах мужчина убил 18-летнюю падчерицу и покончил с собой, прыгнув с плотины ГЭС

На днях стали известны подробности семейной трагедии, разыгравшейся на прошлой неделе в Набережных Челнах. Как полагает следствие, мужчина убил свою 18-летнюю падчерицу, а потом бросился вниз с плотины Нижнекамской ГЭС.

Утром 3 апреля 47-летний мужчина позвонил своей супруге и сказал, что “приготовил для нее подарок”, так что она должна срочно приехать домой. Ничего хорошего женщина от своего супруга и не ждала, поскольку с мужем в последнее время они часто ссорились.

Но увиденное повергло ее в шок: в квартире она обнаружила тело своей 18-летней дочери, студентки Набережночелнинского государственного педагогического университета. Девушка была убита ударами ножа в грудь и живот.

Там же женщина нашла и оставленную мужем записку, в которой ответственность за случившееся он полностью возлагал на нее. Вскоре следствие выяснило, что квартира, в которой жили все трое, принадлежала мужчине. Но отчим наотрез отказывался прописывать на своей жилплощади падчерицу. Девушка из-за этого при каждом удобном случае демонстрировала ему свою неприязнь.

Как рассказал сын мужчины от прежнего брака, в день убийства отец позвонил ему и предложил встретиться. Когда сын приехал на одну из остановок городского транспорта, отец начал жаловаться ему на свою жизнь, сказал, что терпеть это больше не в силах и хочет покончить жизнь самоубийством. Мужчина даже передал ему все свои деньги и личные документы. Однако парень не принял всерьез слова отца. Так они и разошлись. Спустя несколько часов после этого работники Нижнекамской ГЭС стали свидетелями прыжка человека с плотины. По их словам, он был похож на подозреваемого в убийстве девушки.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК при Прокуратуре РФ по РТ, уголовное дело возбуждено по статье УК РФ “Убийство”. В настоящее время ведутся поиски тела прыгнувшего с плотины.

Под Челнами в автоаварии погибла семья из 4-х человек

На челнинском участке трассы Москва — Уфа в воскресенье произошла автокатастрофа. В результате лобового столкновения погибли четыре человека — вся семья, находившаяся в одной из машин.

Около четырех часов вечера на 1002-м километре автодороги Москва — Уфа около села Лекарево Елабужского района лоб в лоб столкнулись "Лада" десятой модели и грузовик "Мерседес".

В салоне "десятки" находилась семья из четырех человек: 47-летний мужчина (водитель), его 44-летняя супруга и две дочери, 18 и 12 лет.

Семья проживала в Нижнекамске. Скорость автомобилей была настолько большой, что люди погибли на месте происшествия. От удара оба транспортных средства вылетели в кювет. Водитель грузовика, житель Республики Беларусь, не пострадал.

Как сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД МВД по РТ, по предварительным данным, в ДТП виновен водитель "Лады", который превысил безопасную скорость движения и выехал на полосу встречного движения.

В Казани молодой человек поджигал банкоматы, чтобы самоутвердиться

В Казани задержан молодой человек, который, по мнению следствия, на протяжении двух недель поджигал банкоматы. Найти его удалось благодаря видеозаписям с камер наблюдения банковских терминалов. Два банкомата были сожжены 30 сентября и 7 октября в Кировском районе столицы в одно время — около пяти часов утра.

Камеры наблюдения банкоматов зафиксировали молодого человека в темной куртке с надписью «Адидас». По этим приметам и был задержан в среду в пять утра 22-летний казанец.

Подозреваемый попробовал оказать сопротивление при задержании, но его, заковав в наручники, доставили в Кировское УВД. Сначала он отрицал свою причастность к поджогам, но после того, как узнал себя на видеозаписи, решил написать явку с повинной. По словам задержанного, в поджогах он искал способ самоутверждения.

Как сообщили в пресс-службе УВД столицы, парень состоял в «неофициальном молодежном объединении», однако недавно был исключен из него. И чтобы восстановить свой авторитет в глазах сверстников, решил подпалить несколько банкоматов. Кроме уголовной ответственности, подозреваемому, скорее всего, придется ответить и перед двумя банками, которым он причинил большой урон.

В Казани поймали серийного разбойника, нападавшего на женщин с ножом

На днях Верховный суд РТ вынес обвинительный приговор серийному разбойнику, грабителю и убийце. Молодой человек нападал на женщин в безлюдных местах и отнимал сумочки. Одна из его жертв скончалась в больнице.

Уроженец Крыма 22-летний Максим Григорьев уже имел проблемы с законом, в 2005 году Мещанский районный суд Москвы приговорил его к двум годам за хулиганство. После этого Григорьев вернулся в Казань, поскольку последнее время здесь проживал, и принялся за более тяжкие преступления. В январе этого года внимание молодого человека привлекла солидно одетая женщина на улице Восход Московского района столицы. Он преследовал ее до подъезда, около которого подобрал деревянную палку, и, когда жертва зашла внутрь, напал на нее. Избив женщину, отобрал у нее сумку, где находилось 19 тысяч рублей.

Следующий подобный случай произошел через месяц. На очередную жертву Григорьев также напал в подъезде. А через неделю преступник пошел на дело уже с ножом. Во дворе дома №35 по улице Гудованцева он ударил заранее выслеженную женщину ножом в живот и отобрал сумку с 11 тысячами рублей. По заключению экспертов, ножевое ранение причинило потерпевшей тяжкий вред.

Свое последнее нападение Максим Григорьев совершил утром 11 марта во дворе школы Авиастроительного района.

Подойдя к женщине сзади, он два раза ударил ее ножом и, забрав ценности, скрылся. Потерпевшая скончалась в больнице в тот же день.

Как сообщили в пресс-службе Прокуратуры РТ, обвинение Максиму Григорьеву было предъявлено сразу по четырем статьям УК РФ: «Мошенничество», «Грабеж», «Разбойное нападение» и «Убийство». Верховный суд республики признал Максима Григорьева виновным во всех инкриминируемых деяниях и приговорил к 17 годам заключения. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

В ходе спецоперации «Урожай» задержали 800 человек, воровавших зерно и овощи

Почти 800 человек задержали татарстанские милиционеры за два месяца операции «Урожай». В течение этого времени они пристально наблюдали за тем, чтобы во время заготовки кормов и уборки урожая ни одно зернышко не ушло «налево». А воровали хлеб тоннами.

За время проведения операции милиционеры изъяли более 66 тонн зерна, около 36 тонн овощей и вернули более трех тонн дизельного топлива — все это на общую сумму около 1,2 миллиона рублей.

По словам начальника Управления организации деятельности участковых уполномоченных милиции и подразделений по делам несовершеннолетних МВД по РТ Льва Гершанова, в этом году в ходе операции было выявлено 176 преступлений, тогда как в прошлом — 224. Зато больше стало мелких воришек, за действия которых предусмотрена административная ответственность. За мелкие хищения в этом году задержали 610 человек. Больше всего, по словам Льва Гершанова, «несунов» поймали в Нижнекамском, Нурлатском, Рыбнослободском, Балтасинском районах.

Как заметил представитель МВД, эти люди не знают, на что идут. Два ведра украденного ими зерна материальное положение не облегчат, а вот неприятностей обеспечат достаточно. Кроме штрафа за административное правонарушение, воришек ждет увольнение с работы. Потому как главное требование сегодняшних фермеров к своим рабочим — не пить и не воровать. И даже если первый пункт с трудом, но иногда удается соблюдать, то со вторым приходится бороться милиционерам. «Это уже менталитет», — резюмировал полковник Лев Гершанов.