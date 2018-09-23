В Татарстане девушка зарезала возлюбленного матери. Ранее у нее погиб брат

В Заинске в минувшие выходные 29-летняя девушка зарезала 54-летнего сожителя своей матери, об этом сообщили в МВД Татарстана.

Преступление случилось вечером 23 сентября в квартире дома по улице Казанская.

- Жительница Заинска после совместного распития спиртных напитков нанесла ножевое ранение брюшной полости 54-летнему сожителю своей матери. От полученных травм ранее судимый мужчина скончался на месте, - сообщили ProKazan.ru.

Полиция задержала девушку, на нее возбудили дело по статье "Убийство".

Как можно заметить на странице подозреваемой в соцсетях, она несколько месяцев назад потеряла брата, что также могло сказаться на ее психологичесом состоянии.