В Казани подростки нашли в полуразрушенном гараже дымовые шашки и светошумовую гранату

В Казани в полуразрушенном гараже по улице Коллективная подростки нашли несколько светошумовых и дымовых гранат, информацию подтвердил источник Prokazan.ru.

Во дворе около дома №45 сносят старые постройки, в субботу вечером случайные подростки наткнулись на опасную находку.

- В развалинах были найдены две ручные дымовые гранаты РГД-5, светошумовая граната "Заря-2", реактивный осветительный патрон и два воспламенителя, - сообщили Prokazan.ru.

Полицейские изъяли боеприпасы, им предстоит выяснить, как они попали в гараж и кто владелец постройки. За хранение опасных зарядов его может ждать наказание.