В России готовятся запретить продавать алкоголь людям до 20 лет

В России планируют повысить возрастной ценз до 20 лет или 21 года, чтобы уменьшить потребление алкогольной и табачной продукции, об этом сказала вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова в интервью РИА "Новости".

- Что касается табака и алкоголя, будем ли мы принимать какие-то дополнительные меры, думаю, что будем, потому что, несмотря на достигнутые результаты, цифры пока нас не устраивают, — сказала Голикова, напомнив, что меры предусмотрены в рамках национального проекта «Демография».

Вице-премьер отметила, что речи о полном запрете продажи алкоголя и табака быть не может. Но есть международный опыт по борьбе с алкоголем и Россия может воспользоваться этим опытом, сопоставив с существующей в стране ситуацией.

- Не случайно многие страны, в том числе и наши соседи из СНГ, принимают решение о том, чтобы, скажем, продавать алкоголь не с 18 лет, а с 20 или с 21 года. Есть все основания предполагать, что в более раннем возрасте существуют определенные риски привыкания, дети просто губят свое здоровье, - отметила вице-премьер.

При этом возможная дата введения ограничений не называется.