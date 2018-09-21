В Татарстане легковушка протаранила забор и повисла на газовой трубе

По словам очевидцев, водителем оказалась девушка, которая работает в правоохранительных органах

В Муслюмовском районе Татарстана сегодня ночью легковушка протаранила забор частного дома. Информацию об аварии обсуждают в соцсетях.

Авария произошла 21 сентября в себе Муслюмово. Водитель ВАЗ 2114 разогнался на сельской дороге, потерял управление и вылетел в сторону частного дома. Автомобиль врезался в вертикальную опору газовой трубы и снес металлический забор.

По предварительным данным, водитель был нетрезв. Причем, по словам очевидцев, за рулем автомобиля находилась девушка, которая якобы работает в правоохранительных органах, а пассажирка осталась в тяжелом состоянии.