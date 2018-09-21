Две женщины из РТ перевели больше 2 млн. рублей ради получения компенсации за БАДы

Больше двух миллионов рублей перевели телефонным мошенникам две женщины из Казани и Аксубаевского района. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ..

Мошенники действовали по одному сценарию. И 58-летней жительнице Советкого района Казани, и 48-летней пострадавшей из Аксубаевского района поступили звонки, якобы обе женщины имеют права на получение компенсации за употребление БАДов. Для получения компенсации они просили оплатить налог. Женщины перевели по 960 тысяч и 1,13 млн рублей. После перевода средств, телефоны мошенников оказались заблокированы.

Полиция выяснила, что оба телефонных номера зарегистрированы в Москве. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Жителей республики просят быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.