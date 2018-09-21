Минниханов: НКЦ «Казань» расширят для национальной библиотеки РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что территорию НКЦ «Казань» расширят специально для национальной библиотеки РТ.

- Такого места, как НКЦ «Казань», больше нигде нет по функционалу и по привлекательности. Все эти задачи будут решены, - отметил глава республики, передает «Татар-информ».

Напомним, ранее сообщалось, что в здании НКЦ «Казань» может разместиться национальная библиотека, переезд которой может занять несколько месяцев.