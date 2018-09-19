Одну из российских компаний оштрафовали за свинину в халяльной колбасе

В сосисках и колбасе пищевой компании "Царицыно", которые продавались как "халяль", нашли свинину, компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей за обман потребителей. Об этом сообщили в Совете муфтиев России со ссылкой на письмо территориального отдела Роспотребнадзора в ЮАО Москвы.

Ранее свинину в "халяльных" продуктах компании находили неоднократно, что подтверждали различные лабораторные исследования и экспертизы. При этом "Царицыно" получило сертификат на выпуск продукции по стандарту "Халяль" от частной коммерческой фирмы ООО "Центр по аудиту и контролю "Халяль", возглавляемой Динаром Садыковым (Казань).

Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане "Челны-мясо" в дни ЧМ начало продавать свинину с этикеткой "халяль". Однако, как сообщает пресс-служба комитета по стандарту халяль ДУМ РТ, данная этикетка на товаре не была одобрена комитетом по стандарту халяль, и это вводит покупателя в заблуждение.