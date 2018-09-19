В Татарстане жена улетела в свадебное путешествие одна из-за долгов мужа

В Татарстане жена была вынуждена улететь в свадебное путешествие одна из-за долгов 24-летнего мужа по кредиту, об этом сообщили сегодня в пресс-службе Управления судебных приставов.

По данным ведомства, житель Альметьевске вместе с супругой решили после свадьбы вылететь за границу, но уже в аэропорту его остановили - выяснилось, что из-за долга в 37 тысяч рублей по кредиту на него вынесено постановление об ограничении в выезде за пределы страны.

- Отправиться за границу девушке пришлось без супруга. Гражданин незамедлительно обратился в Альметьевский отдел судебных приставов и полностью погасил задолженность. Только после этого мужчина смог отправиться на отдых, - отметили приставы.

В ведомстве посоветовали проверять перед поездками свои долги через Интернет.