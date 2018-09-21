Усадьба 1853 года и хай-тек коттедж: 5 домов, которые казанцы продают за десятки миллионов

ProKazan собрал самые дорогие предложения элитной недвижимости в Казани

1. Хай-тек коттедж с видом на «Казань Арену»

«Мечтаете жить в собственном доме вдали от шума и суеты, с шикарным видом из окон, со своим выходом к реке и чтобы это все находилось в центре города Казани?» – спрашивает автор объявления. И предлагает решение: дом в коттеджном поселке Троицкий лес. Выполнен в стиле Hi-Tech по высоким технологиям проектирования и строительства. Площадь 270 «квадратов», теплые полы, итальянская плитка, мебель премиум-класса, видеонаблюдение и система фильтрации воды. И еще 8 соток участка с ланшафтным дизайном. Стоит все это ни много ни мало 58 миллионов рублей.

2. Коттедж на Волге

Предложение для тех, кто «может позволить себе больше, чем общепринятые стандарты». И дом за 40 миллионов рублей. Коттедж в элитном поселке Куземетьево рядом с Волгой построен по авторскому-дизайн проекту. Площадь 197 кв. м, участок 11 соток, мебели, судя по фото, нет.

3. Усадьба в Старо-Татарской слободе

«Энергетически сильный объект, настоящая Усадьба, где жили и творили выдающиеся личности». Это здание на Каюма Насыри действительно объект культурного наследия – дом Усмановой – Апанаева 1853 года постройки. Целая усадьба площадью больше 400 кв. м с отоплением, водопроводом, канализацией, электричеством, телефоном, интернетом и видеонаблюдением. Душевный дом с историей обойдется дешевле новодела у реки – 35 миллионов рублей.

4. Дом с теплым уличным бассейном

Кирпичный коттедж в черте города, в элитном поселке « Кояшлы» продается за 33 миллиона рублей. Площадь 200 кв.м, банный комплекс, бассейн с подогревом и гараж на две машины.

5. Коттедж в «Загородном клубе»

Автор объявления срочно продает коттедж площадью аж 470 кв. м. Двухэтажный кирпичный дом располагается в комплексе «Загородный клуб» в 15 минутах от Казани на машине. А на участке в 16 соток есть водопад, зона барбекю и настоящий тандыр. Бассейн на этот раз внутри дома. «Всего» 27,5 миллионов рублей.