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В Татарстане построят четыре новых реабилитационных центра‍

В Татарстане построят четыре новых реабилитационных центра‍
16+
Фото: www.tatar-inform.ru

В Татарстане построят четыре медицинских реабилитационных центра, один из них будет направлен на детей, об этом рассказал министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.

На сегодняшний день Татарстану около 900 реабилитационных мест, на ликвидацию этого дефицита и будут направлены новые центры. Детский центр построят на базе Детской республиканской больницы в Казани, а для взрослых пациентов, вероятно, рядом с Республиканской клинической больницей, но этот вопрос еще прорабатывается.

Другие два центра могут появиться в Набережных Челнах и Альметьевске, отмечает "Татар - Информ".

N. Vildanov, 21.09.2018, 12:43
Тэги: Здоровье
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Комментарии

Горожанин21 сентября 2018, 13:33
Так же в издании было написано, что финансирование будет государственно-частное.
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Горожанин21 сентября 2018, 13:47
Вот когда реально построят и сдадут в эксплуатацию - тогда и будет новость, а пока это всё ни о чём.
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