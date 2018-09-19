Казань сегодня: освобождение владелицы «Булгарии», 220 млн рублей из банка и вновь ветеран

Владелицу затонувшей «Булгарии» выпустили из колонии на 6 лет раньше срока

Главный фигурант дела о крушении теплохода "Булгария" Светлана Инякина освободилась на шесть лет раньше положенного срока, вернувшись из колонии в Чувашии в Казань. Об этом сообщает "Реальное время".

Во ФСИН сообщили, что Инякину освободили по новому закону, согласно которому один день содержания под стражей в СИЗО засчитывается за один день в тюрьме и исправительных колониях особого и строгого режима, при отбывании наказания в исправительной колонии общего режима и воспитательной колонии - за полтора дня, при отбывании наказания в колонии-поселении - за два дня.

В Казани из-за скандала с долгом ветерана наказали главу района

В Казани был наказан глава Авиастроительного и Ново-Савиновского районов города Тимур Алибаев, это случилось из-за ситуации с ветераном Великой Отечественной войны Юрием Величко, которому за долги отключали свет и грозили коллекторами. Об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

Чиновнику был объявлен выговор за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, такое решение принял глава исполкома города Денис Калинкин.

В Казани из офиса банка похитили почти четверть миллиарда рублей

В Казани в офисе банка "Открытие" на улице Московская похитили свыше 220 млн рублей, информацию из СМИ подтвердил источник ProKazan.ru.

По предварительным данным, кража произошла в период с января по сентябрь этого года.

В одном из районов Татарстана выросли «грибы-мутанты»

В Заинском районе Татарстана выросли гигантские грибы весом 6 килограммов, пишут «Новости Заинска».

На поляну с огромными грибами набрела семья Хасаншиных в Кармалинском лесу. Супруги Эдуард и Оксана вместе с дочерьми нашли в лесу семь таких дождевиков. Когда взвесили грибы, то оказалось, один гриб весит 6 кило.

На набережную озера Кабан потратят еще 600 млн рублей

В Казани на благоустройство набережной озера Кабан потратят еще 596 млн рублей, деньги выделены из бюджета Татарстана. Такие данные содержатся в тендере, опубликованном ГИСУ РТ.

На обновленной набережной появится смотровая лестница, по берегам озера высадят деревья, кустарники, водные растения, будет сооружена плавучая клумба и цветники с настилом из сосновой коры.