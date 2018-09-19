В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за минусовой температуры

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение, на востоке и юге республики ожидаются заморозки на почве и в воздухе до -1 градуса. Об этом сообщили сегодня в Гидрометцентре РТ.

В Казани сегодня ночью ожидается от +7 до +11 градусов, завтра днем от +17 до +20 градусов.

В целом по Татарстану воздух прогреется до +15...+20 градусов.