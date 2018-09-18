Казань сегодня: скандал с фронтовиком, экологи о МСЗ и мать напала на сына

ProKazan.ru составил топ новостей за сегодня

Глава СКР поручил проверить скандал с ветераном в Казани, которому отключали свет

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил управлению ведомства в Татарстане начать доследственную проверку по действиям Управляющей компании ЖКХ Авиастроительного района, которая отключила электричество в квартире 91-летнего ветерана ВОВ Юрия Величко, а также подсылала к нему коллекторов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Напомним, ветеран не оплачивал в счет-фактуре неоказанные ему услуги, например за несколько месяцев проводимого в доме капремонта, когда пенсионер не жил в своей квартире. При этом долг с учетом пени в какой-то момент вырос до 45 тысяч рублей, после чего ему и отключили свет, а затем к взиманию долга привлекли коллекторов.

Экологи разрешили строительство мусоросжигательного завода под Казанью

Центр общественной экологической экспертизы выдал компании АГК-2, которая будет заниматься строительством мусоросжигательного завода в поселке Осиново, положительное заключение по проектной документации, разрешив его строительство. Об этом сообщили в самой компании.

- Согласно заключению экспертной комиссии, проектная документация "Завод по термическому обезвреживанию твердых отходов коммунальных отходов мощностью 550 000 тонн ТКО в год" соответствует требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды и экологической безопасности, - заявили в компании.

В Татарстане отменят компенсации на проезд для «богатых» пенсионеров

В Татарстане со следующего года отменят льготы на проезд на общественном транспорте пенсионерам с доходом более 25 тысяч рублей, соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

В 2017 году доля таких пенсионеров составляла около 12 процентов от их общего числа в Татарстане, они получали 90 рублей компенсации проездного при его стоимости в 466 рублей. После отмены льгот бюджет РТ сэкономит около 75 млн рублей.

В Татарстане молодая мать изрезала ножом 8-месячного сына

В Татарстане в селе Ютаза накануне задержали 24-летнюю женщину, которая изрезала ножом своего 8-месячного сына, информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

- Ребенок с резаными ранами шеи и живота был госпитализирован накануне днем из одного из частных домов города, прибывшие полицейские задержали его пьяную мать, - сообщили Prokazan.ru.

В ноябре татарстанцы будут отдыхать четыре дня подряд

В ноябре жителей Татарстана ждут четырехдневные выходные. Так, согласно производственному календарю министерства труда РТ, выходные начнутся с субботы, 3 ноября.

На воскресенье, 4 ноября, в этом году выпадает праздник День народного единства. Так как праздничный день совпадает с выходным днем, то выходной переносится на понедельник 5 ноября.