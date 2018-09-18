Синоптики предупреждают: в Казани похолодает до 0 градусов, ожидается сильный ветер

Днем прогнозируется небольшой дождь

В Казани в ночь на 20 сентября похолодает до 0 градусов, об этом сообщили в Гидрометцентре РТ. Также в городе ожидается сильный ветер силой до 16 м/с.

Днем 20 сентября в Казани ожидается небольшой дождь, ветер северо-западный умеренный. Термометры покажут +14..+16 градусов.

В целом по Татарстану завтра днем ожидается от +12 до +17 градусов.