Бывший министр экологии Татарстана стал вице-президентом нефтяной компании

Бывший министр экологии Татарстана и экс-руководитель Росприроднадзора Артем Сидоров стал визе-президентом нефтяной компании «Новый поток», об этом сообщается на сайте New Stream Group.

Он будет вице-президентом компании по природоохранной деятельности и экологии, на этой должности он будет заниматься вопросами контроля экологической обстановки на нефтеперерабатывающих заводах и месторождениях углеводородов New Stream Group, контроля выбросов, стоков, а также реализации программ по утилизации промышленных отходов, модернизации систем и средств охраны окружающей среды.

Министерство экологии Татарстана Артем Сидоров возглавлял с ноября 2010 года по 2015 год. С 2001 по 2006 годы он служил в органах внутренних дел МВД РТ. С 2006 по 2007 годы работал управляющим делами Министерства экологии и природных ресурсов РТ. С 2007 года назначен главным советником Управления по работе с территориями президента РТ. С 2008 по 2010 год был заместителем начальника Управления по работе с территориями президента РТ