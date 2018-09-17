Казань 10 лет назад: убитый президент, сгоревшие дети и почти тонна конфискованной «травы»

Новая рубрика портала ProKazan.ru: мы расскажем вам, о чем в 2008 году писала местная пресса и что обсуждал весь город

В страшной аварии на Фучика погибли 5 человек, виновник сбежал с места происшествия

Страшная по своим последствиям автокатастрофа произошла 4 июля в Казани. В результате погибли пять человек. Примерно в час ночи водитель «Рено Меган», двигаясь по улице Фучика в Советском районе со стороны улицы Кул Гали, проигнорировал запрещающий сигнал светофора и на перекрестке с улицей Завойского в буквальном смысле протаранил ВАЗ-2114.

Как сообщили в ГИБДД, в салоне «Лады» в тот момент находились 18-летняя девушка, девочка примерно 10 лет и 41-летний мужчина. Две пассажирки погибли на месте, мужчина был госпитализирован с сотрясением мозга, за жизнь 28-летнего водителя боролись врачи БСМП, но спасти его не удалось.

В результате столкновения машин на перекрестке погибли две женщины, переходившие улицу.

В Госавтоинспекции Казани подчеркнули, что сразу после столкновения водитель «Рено» с места происшествия сбежал.

В Казани было изъято более 730 килограммов марихуаны

Изъятие марихуаны стало завершающим этапом разработки организованной преступной группы, занимавшейся оптовыми поставками и сбытом марихуаны в Татарстане. По данным пресс-службы республиканского управления наркоконтроля, организовал криминальный бизнес 26-летний казанец, его подельниками были также жители Казани в возрасте 25 и 28 лет.

При досмотре личных автомобилей и в ходе обысков на квартирах задержанных было обнаружено около 60 килограммов “травы”, но основная часть каннабиса ждала наркополицейских в частном гараже, который мужчины снимали специально под склад.

Помещение было буквально до потолка забито мешками с марихуаной. Чтобы вывезти их, понадобились два грузовика.

Как было установлено ранее, наркотик поступил в Казань из Казахстана. Все задержанные сейчас находятся под арестом, за незаконный оборот наркотиков в особо крупных размерах им грозит до 20 лет лишения свободы.

Во время просмотра телевизора погибли два ребенка

Пожар вспыхнул около часа ночи в понедельник в квартире на шестом этаже дома по улице Железнодорожной в поселке Кукмор. В этот момент в ней находились женщина с тремя детьми. Отец семейства работает таксистом и в ту ночь его дома не было.

Как сообщили в пресс-службе МЧС республики, по словам старшего сына, вечером он пошел спать, а мать с его девятимесячным братишкой и четырехлетней сестренкой осталась смотреть телевизор в соседней комнате. Ночью подросток почувствовал едкий запах дыма.

Он бросился искать родных. Мать нашел в бессознательном состоянии и вытащил ее на лестничную площадку.

Спасти братишку и сестренку не успел — огонь уже охватил всю квартиру.

Президент крупной казанской инвестиционной компании погиб во время рыбалки

Правоохранительные органы республики озвучили официальную версию гибели президента крупной казанской инвестиционной компании “Сувар-Казань” Бориса Чуба. Судебно-медицинская экспертиза заключила, что бизнесмен погиб в результате несчастного случая.

Как сообщил старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета при Прокуратуре РФ по РТ Эдуард Абдуллин, эксперты не обнаружили на теле погибшего каких-либо телесных повреждений, которые могли бы послужить причиной смерти. По предварительным данным, давность наступления смерти Бориса Чуба соответствует времени его исчезновения — 19 мая. В связи с этим в Арском межрайонном следственном отделе следственного управления СК при Прокуратуре РФ по РТ принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по данному факту.

Напомним, что 59-летний президент “Сувар-Казани” Борис Чуб пропал после того, как отправился на рыбалку на собственном катере.

Его труп был обнаружен через десять дней на Каме в Рыбнослободском районе, в двух километрах от поселка Камский.

По мнению следствия, в гибели Бориса Чуба не усматривается состава какого-либо преступления. И, исходя из совокупности собранных в ходе проверки сведений, можно говорить о несчастном случае на воде.

В Дербышках ограбили магазин, пустив четыре пули в продавщицу

Жестокий налет был совершен на круглосуточный магазин в Казани. Преступники в упор расстреляли продавщицу и унесли с собой крупную сумму денег в рублях и евро. Труп 35-летней продавщицы магазина “Шок”, расположенного на улице Парковой в поселке Дербышки Советского района Казани, обнаружил рано утром дворник.

Женщина получила четыре огнестрельных ранения в грудь, спину и голову.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК при Прокуратуре РФ по РТ, из подвала магазина преступники вынесли сейф с хранившейся там наличностью. Точная сумма похищенного не называется, известно лишь, что в сейфе находилось “несколько сотен тысяч рублей и более десятка тысяч евро”. По словам сотрудников следственного управления, деньги принадлежали некоей фирме “Отрада”. Возбуждено уголовное дело по ст.105 УК РФ “Убийство из корыстных побуждений”.

При написании материала использованы новости с сайта "Республика Татарстан".