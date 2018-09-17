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Российский бизнес предупредил о росте цен на молочную продукцию‍ из-за решения о полках

Российский бизнес предупредил о росте цен на молочную продукцию‍ из-за решения о полках
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Фото: архив ProKazan.ru

После того, как в магазинах в 2019 году начнут раздельно продавать молочную и молокосодержащую продукцию, цены на товары могут вырасти на 10−12%. Такие прогнозы делают эксперты, передают «Известия».

Так, изменить правила продажи молочной продукции со следующего года предложил минпромторг. По задумке ведомства, молочную продукцию будут продавать отдельно от той, которая сделана с заменителем молочного жира. Этот проект уже согласовали минсельхоз, Роспотребнадзор и минэкономразвития.

Замглавы комитета московской ТПП по развитию предпринимательства в АПК и гендиректор Petrova Five Consulting Марина Петрова сказала «Известиям», что после вступления в силу этой нормы могут вырасти цены на натуральную продукцию. По ее словам, сейчас рост цен останавливает то, что покупатель путает натуральные и молокосодержащие продукты. А производители натуральных товаров, в свою очередь, не могут поднять цены из-за конкуренции.

- Когда продукты будут разделены на полке, изготовители смогут повысить цены на продукцию, которая изготавливается только из молока, — констатирует она.

Глава института аграрного рынка Дмитрий Рылько также считает, что возможен рост цен на натуральную продукцию, но повышение будет незначительным, так как цены на молочную продукцию «уже достаточно высоки».

Кроме того, ситуацию может обострить тот факт, что торговые сети понесут дополнительные расходы на выполнение новой меры. Председатель президиума ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков сказал, что затраты оцениваются в 25−30 млрд рублей — на визуальное разделение полок, установку отдельных стеллажей, дополнительного холодильного оборудования и др.

N. Vildanov, 18.09.2018, 12:59
Тэги: Деньги
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Комментарии

АЛекс18 сентября 2018, 13:11
Интересно, а вот, если бы разрешили вообще что хочешь на этикетках писать, то цены от этого упали бы что ли?...8-|
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2
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Картман18 сентября 2018, 13:23
Че совсем охpенели?! >-( На другую полку поставить продукт вместо вперемешку - на 10% подорожает??????
>-(>-(>-(
0
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