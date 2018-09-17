Стала известна личность девочки, найденной мертвой на козырьке подъезда в Азино

Стала известна личность 14-летней девочки, найденной мертвой на козырьке подъезда по улице 2-я Азинская в Казани, информацию подтвердил источник Prokazan.ru.

Ученица одной из школ Советского района города была найдена мертвой вечером 13 сентября, она выпала из своей квартиры примерно в 19 часов, ее тело было найдено на козырьке дома только спустя примерно 4 часа.

- Школьница состояла на учете в полиции. Сейчас изучаются все возможные версии произошедшего, - сообщили ProKazan.ru.

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