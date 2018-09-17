Из Казани собираются открыть прямые авиарейсы в Мюнхен и Вену

Из Казани планируют открыть прямые авиарейсы из Казани в Мюнхен и Вену, об этом стало известно на встрече министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленара Сафина со старшим директором Lufthansa Group, главой отдела взаимодействия с Россией и СНГ Рональдом Шульцем.

Минтранс РТ начнет прорабатывать варианты появление таких авиарейсов с лета 2019 года, полеты будут выполняться в базовые аэропорты авиакомпании Lufthansa в Мюнхене и Вене.

Напомним, ранее сообщалось, что из казанского аэропорта уже в 2019 году собираются запустить прямые рейсы в Париж, Тегеран и Мюнхен.