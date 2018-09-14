Ак Барс Банк и Московская биржа проведут совместный семинар в Казани

18 сентября в 9.00 в Центре развития талантов Ак Барс Банка (Г.Камала, 41) состоится семинар, организованный Ак Барс Банком совместно с Московской биржей. На мероприятии вы узнаете о главных тенденциях и настроениях в российской экономике, прогнозах до конца года, а также о возможностях инвестирования в текущей экономической ситуации.
Основные темы:
- Налоговые льготы и инструменты Московской биржи для физических лиц. Спикером выступит Дмитрий Быстревский, заместитель директора филиала по работе с клиентами ПАО «Московская биржа» (Приволжский филиал).
- Презентация инвестиционного продукта «Новый горизонт» и других возможностей. Спикеры — Рустам Аскаров, начальник управления брокерского обслуживания и доверительного управления Ак Барс Банка и Вячеслав Будылев, руководитель управления продаж Ак Барс Финанс.
- Обзор текущей ситуации на рынке. Выступит Алексей Бабичев, начальник управления клиентских решений Ак Барс Финанс.
Мероприятие позволит участникам:
- Быть в курсе последних тенденций на рынке.
- Взять на вооружение инвестиционные идеи и получить рекомендации экспертов рынка.
- Обменяться опытом с коллегами и поделиться своим видением ситуации на рынке.
Для участия необходимо оставить заявку по ссылке. Количество мест ограничено.