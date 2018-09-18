Блоги ProKazan.ru: почему не стоит бояться фотографировать в общественных местах

Как посещение музея рыбы в Тетюшах заставило нашего корреспондента задуматься о том, что делать, если вам запрещают снимать в общественных местах или требуют за это деньги?

Сегодня главный по рубрике «Блоги» - корреспондент портала ProKazan.ru Нияз Гатауллин

В прошедшие выходные я решил совершить маленькое путешествие по Татарстану и, среди прочего, посетить город Тетюши, расположенный в 150 км от Казани на правом берегу Волги. Поездка выдалась легкой и приятной, погода была отменная и все располагало к неторопливой экскурсии по городу.

Посмотрев исторический центр и популярную у туристов гору Вшиха, мы с друзьями решили зайти в музей рыбы, открытый пару недель назад в бывшей усадьбе купца Полосухина. Начало этому музею положила огромная белуга весом 960 кг, пойманная в этих краях в 1921 году. Вероятно, вы видели эту знаменитую фотографию в интернете.

Музей новенький, чистенький, сотрудники в стилизованных дореволюционных костюмах, в общем, все на высшем уровне. Но, как только мы достали телефон, чтобы сделать на память пару снимков, нас сразу же пресекли, заявив, что фотосъемка платная - 100 рублей. Зная, что это незаконно, но не имея желания объяснять и спорить, я сказал, что фотографировать не буду. Естественно, никто за мной не следил и ничто не помешало мне сделать пару снимков на телефон. А теперь подробнее о том, почему музеи не правы, когда запрещают посетителям фотографировать.

Фактически музей сначала незаконно ограничивает права посетителей на сбор информации, а затем - убирает за плату данное ограничение. В музейных «правилах» разрешение на съемку обычно именуется «услугой», но услуга - это, в соответствии со ст. 779 ГК, «действия» или «деятельность», а музей, позволяя посетителю снимать, не осуществляет ни того, ни другого.

Ограничения на доступ к музейным предметам, согласно ст. 35 закона «О музейном фонде», могут быть установлены только в тех случаях, когда они находятся в неудовлетворительном состоянии, на реставрации или в хранилище музея. К таким ограничениям относится и запрет на съемку со вспышкой, если это может повредить состоянию объекта.

В общественной организации «Юристы Татарстана» мне подтвердили все вышеизложенное.

- Запрет фото- и видеосъемки музейных экспонатов сугубо для личного использования без применения вспышки, а равно разрешение осуществлять данные виды съемки за отдельную плату является незаконным.

После звонка юристам я решил выслушать другую сторону и обратился за комментариями в самый крупный и известный музей Татарстана – Национальный. Их отношение к правам посетителей, как главного музея республики должно быть безупречным, - думал я.

- В нашем музее фотографировать на телефон или планшет можно бесплатно. Но на фотоаппарат уже за деньги. Даже если это делается для личного пользования, - рассказали мне в пресс-службе Национального музея РТ.

Как выяснилось, музеи всех уровней одинаково ограничивают права посетителей, вводя плату за данную «услугу».

Таким образом, музеи просто зарабатывают деньги на неосведомленности посетителей, зная, что это незаконно. Такая же проблема присутствует во множестве других сфер: начиная от съемки просроченных продуктов в магазине, заканчивая съемкой машины депутата, припаркованного в неположенном месте.

Очень подробно разобраны ситуации о запрете на фото- и видеосъемку в этом сборнике. Если кратко, то снимать вы можете почти всегда, закон на вашей стороне.

Напоследок, совет всем музеям страны — вместо того, чтобы вводить плату за съемку, сделайте все наоборот: пусть ваши посетители фотографируют как можно чаще (бесплатно) и делятся снимками с друзьями в соцсетях. Поверьте, на новых клиентах вы заработаете намного больше.