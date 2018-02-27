«Рубин» обыграл «Енисей» и поднялся на 5-е место в таблице

"Рубин" победил "Енисей" со счетом 1:0 в домашнем матче седьмого тура чемпионата России. Гол забил Дмитрий Полоз на 6-й минуте.

Таким образом, "Рубин" прервал серию из пяти матчей без побед в РПЛ (четыре ничьих, одно поражение). После этого матча "Рубин" набрал 10 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице.

- Тяжелый матч, как и предполагалось. Многие игроки в разном функциональном состоянии, но радует то, что ребята дотерпели, через «не могу». Очень важная победа, - заявил после матча главный тренер казанцев Курбан Бердыев.

- Ранее начало матча как-то сказалось на действиях команды, на тонусе футболистов?

- Нет, не думаю, потому что мы тренировались в это время.

- Показалось, что было очень много брака в простых передачах, больше, чем обычно. С чем это связано?

- Да, я про это и говорю – нет игрового тонуса у многих игроков. У нас вся средняя линия отсутствовала практически весь тренировочный процесс. Не у всех была игровая практика, например у Руслана Камболова. Он много ошибался, особенно в начале игры. Но потихоньку наладили. Неделя есть, восстановимся.