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«Рубин» обыграл «Енисей» и поднялся на 5-е место в таблице

"Рубин" обыграл "Енисей" и поднялся на 5-е место в таблице
16+
Фото: ФК "Рубин"

"Рубин" победил "Енисей" со счетом 1:0 в домашнем матче седьмого тура чемпионата России. Гол забил Дмитрий Полоз на 6-й минуте.

Таким образом, "Рубин" прервал серию из пяти матчей без побед в РПЛ (четыре ничьих, одно поражение). После этого матча "Рубин" набрал 10 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице. 

- Тяжелый матч, как и предполагалось. Многие игроки в разном функциональном состоянии, но радует то, что ребята дотерпели, через «не могу». Очень важная победа, - заявил после матча главный тренер казанцев Курбан Бердыев.

- Ранее начало матча как-то сказалось на действиях команды, на тонусе футболистов?

- Нет, не думаю, потому что мы тренировались в это время.

- Показалось, что было очень много брака в простых передачах, больше, чем обычно. С чем это связано?

- Да, я про это и говорю – нет игрового тонуса у многих игроков. У нас вся средняя линия отсутствовала практически весь тренировочный процесс. Не у всех была игровая практика, например у Руслана Камболова. Он много ошибался, особенно в начале игры. Но потихоньку наладили. Неделя есть, восстановимся.

N. Vildanov, 15.09.2018, 16:33
Тэги: ФК Рубин
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Комментарии

Картман15 сентября 2018, 17:23
Это патамушто плейстейшен у них спиндили ))))))
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