В Казань на частную вечеринку прилетели Филипп Киркоров и Ани Лорак?

В Казань сегодня утром прилетели популярные музыканты Филипп Киркоров и Ани Лорак, вероятно, на частную вечеринку. В гастрольном графике музыкантов Казань в эти дни не стоит.

- Полный самолёт команд Ани Лорак и Филиппа Киркорова, - написала в Instagram из казанского аэропорта пользователь elviramamina84.

Напомним, год назад Киркоров уже прилетал подобным образом на вечеринку в Нижнекамск.