В Татарстане сгорели несколько тысяч рулонов сена

В Балтасинском районе Татарстана на пожаре в деревня Чутай накануне днем сгорели несколько тысяч рулонов сена, информацию очевидца подтвердили в ГУ МЧС России по РТ.

По данным МЧС, пожар начался в 14:53 на территории фермы «Кызыл Юл», его площадь составила 720 кв. метров, тушили его 17 человек. Полностью огонь удалось ликвидировать только в 17:50.

- В результате пожара сгорели 2 400 рулонов сена, причина пожара выясняется, - сообщили ProKazan.ru.