Вырастут проценты по ипотеке. Центробанк впервые с 2014 года повысил ключевую ставку

Ранее в этом году ставка только снижалась

Банк России принял решение поднять ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 7,5 процентов годовых, следует из пресс-релиза регулятора.

За последние четыре года это произошло впервые — с 2014 года показатель только снижался. В этом году Центробанк тоже дважды снижал ставку — в феврале и марте — по 0,25 процентного пункта, а затем взял паузу.

Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой ЦБ предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю.

Напомним, накануне сообщалось, что если сейчас ипотечные кредиты выдаются под 9—9,5 процентов, то в скором времени они могут вырасти на 0,5—1 п.п. до 10—10,5 процентов.