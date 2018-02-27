В Татарстане в поле нашли мертвой пропавшую женщину. Возбуждено дело об убийстве

В Дрожжановском районе Татарстана в поле у села Новый Убей нашли мертвой 34-летнюю женщину, пропавшую в августе, выяснилось, что ее убили. Информацию подтвердил источник Prokazan.ru.

Женщина 22 августа она вышла вечером из дома в селе Новый Убеи и не вернулась.

- 3 сентября женщина была найдена мертвой, выяснилось, что она погибла примерно за 10 дней до обнаружения. После проведенной проверки 12 сентября было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", - сообщили Prokazan.ru.

Расследованием занимается Следственный комитет.

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