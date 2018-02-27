Мeжду двуx oгней: кaзaнские трaмвaи перевели нa цветoвые кoды

Подобная система действует в Санкт-Петербурге, а теперь и в столице Татарстана

В редакцию портала ProKazan.ru обратились читатели, которые заметили на трамваях разноцветные огни.

- Видела нечто подобное в Санкт-Петербурге, там таким образом обозначают номера маршрутов, - пишет Алсу Гатауллина. - Неужели и у нас ввели?

Догадку читателей подтвердили в "Метроэлектротрансе". Как оказалось, эксперимент с цветовыми кодами маршрутов начали вводить еще в 2016 году, когда Казань получила новых трамваи. Сейчас их в городе уже 40 единиц.

Как объяснили разработчики, разобраться в маршрутах по цветовым кодам легко. Например, синий цвет присвоен железнодорожному вокзалу, зеленый - Солненому городу, белый - речпорту, красный - улице Халитова, желтый - 9-му микрорайону. Сочетание этих цветов показывает начальную и конечную точки маршрута, то есть если горят зеленый и синий софиты, значит трамвай идет из "Солнечного города" на вокзал.

Два белых огня обозначают кольцевой маршрут, а негорящие огни говорят о том, что трамвай идет в парк.

Цветовые сигналы видны за 3-4 остановки, при условии, что трамвайная линия прямая.