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В Татарстане вновь вырастет плата за детский сад

В Татарстане вновь вырастет плата за детский сад
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Фото: архив ProKazan.ru
Окончательная сумма зависит от количества часов работы дошкольного учебного учреждения, возраста ребенка и количества детей в семье

В Татарстане плата за детский сад с нового года вырастет на 8 процентов, постановление за подписью премьер-министра РТ Алексея Песошина было опубликовано на официальном портале правительства.

Размер родительской платы увеличивается в целях выполнения Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», сумма, которую надо будет платить за ребенка, зависит от количества часов работы дошкольного учебного учреждения, возраста ребенка и количества детей в семье.

Теперь средняя плата за пребывание детей в возрасте от 1 года до 3 лет для многодетных семей при 9-часовом пребывании составит 844 рубля, при 10,5-часовом - 915 рублей. Плата за пребывание детей от 3 до 7 лет с 9-часовым рабочим режимом - 903 рубля, 10,5-часовым - 847 рублей.

В прошлом году повышение стоимости детского сада на 4 процента объясняли "ростом расходов на финансовое обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций, в том числе, это рост цен на продукты питания, рост заработной платы персонала детских садов, участвующего в присмотре и уходе за детьми".

N. Vildanov, 14.09.2018, 11:30
Тэги: Деньги
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Комментарии

Стас14 сентября 2018, 11:30
Все для блага населения!
Лучший комментарий
0
13
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Народ Бэээээээ14 сентября 2018, 11:33
Спасибо, Путин! Мы все равно тебя любим.
0
4
Согласны с автором?
Горожанин14 сентября 2018, 11:46
В ответ на комментарий пользователя
Спасибо, Путин! Мы все равно тебя любим.
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А я его еще больше Ку
0
0
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Горожанин14 сентября 2018, 11:53
Апладирую стоя. Низкий поклон вам господа чиновники, за то что улучшаете жизнь обычного холопа.
0
2
Согласны с автором?
я14 сентября 2018, 11:55
В ответ на комментарий пользователя
Спасибо, Путин! Мы все равно тебя любим.
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А Путин опять при чем? Он что-ли цены в нашей республике устанавливает?!
1
1
Согласны с автором?
Ага14 сентября 2018, 12:04
В ответ на комментарий пользователя
А Путин опять при чем? Он что-ли цены в нашей республике устанавливает?!
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Ты либо идиот, либо очень наивный.
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Нужно ли повышать пенсионный возраст?

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