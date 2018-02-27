В Татарстане вновь вырастет плата за детский сад

Окончательная сумма зависит от количества часов работы дошкольного учебного учреждения, возраста ребенка и количества детей в семье

В Татарстане плата за детский сад с нового года вырастет на 8 процентов, постановление за подписью премьер-министра РТ Алексея Песошина было опубликовано на официальном портале правительства.

Размер родительской платы увеличивается в целях выполнения Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», сумма, которую надо будет платить за ребенка, зависит от количества часов работы дошкольного учебного учреждения, возраста ребенка и количества детей в семье.

Теперь средняя плата за пребывание детей в возрасте от 1 года до 3 лет для многодетных семей при 9-часовом пребывании составит 844 рубля, при 10,5-часовом - 915 рублей. Плата за пребывание детей от 3 до 7 лет с 9-часовым рабочим режимом - 903 рубля, 10,5-часовым - 847 рублей.

В прошлом году повышение стоимости детского сада на 4 процента объясняли "ростом расходов на финансовое обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций, в том числе, это рост цен на продукты питания, рост заработной платы персонала детских садов, участвующего в присмотре и уходе за детьми".