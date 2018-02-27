В Татарстане закрыли дело о самоубийстве слесаря, обвиненного в разврате

В Нижнекамске было закрыто уголовное дело после самоубийства 56-летний Тагира Зарипова, ранее задержанного полицейскими по подозрению в разврате над двумя девочками, информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

2 мая в 16.30 по улице Студенческой неизвестный мужчина демонстрировал свои половые органы двум 10-летним школьницам. "В полицию об эксгибиционисте сообщили свидетели произошедшего. Мужчину задержали, девочки его опознали", - сообщали в Росгвардии.

В ночь с 6 на 7 мая в Нижнекамске в подсобном помещении ЖКХ "Южное" был обнаружен труп 56-летнего мужчины, покончившего с собой, рядом с ним была найдена записка, в которой он писал, что на него хотят "повесить" дело.

8 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".

- На днях СК вынес решение о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления, - сообщили ProKazan.ru.