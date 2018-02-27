По 1000 - на линолеум, по 500 - на охрану. На что в школах Казани трясут деньги с учеников

ProKazan.ru разбиралcя, имеет ли право школа собирать деньги с учеников и их родителей, и как пресекать незаконные поборы

Едва начался новый учебный год, как родители школьников начали снова жаловаться на поборы в учебных заведениях. С начала сентября в прокуратуру РТ поступили 7 жалоб от родителей и активистов, борющихся с незаконными сборами денег. Судя по жалобам, в школах собирают не только на пресловутые охрану или ремонт. Отдельно с родителей собирают деньги на дорогостоящую технику, мебель и канцтовары. ProKazan.ru разбиралcя, что просят спонсировать родителей и как пресекать незаконные поборы.

Собирают деньги даже на парты?

Закон об образовании гарантирует обеспечение школ всем необходимым для организации учебного процесса. Однако тема школьных поборов стала «вечной». Так, например, в редакцию пожаловались на то, что в Казани с родителей собирают деньги на новые парты, проекторы, шкафы, «фонд класса» и подарки учителям на будущие праздники.

Выставляют счета: 5 тысяч - на день рождения учителя, 320 - на уборщицу, по 1000 - на линолеум

Интересную переписку из чата родителей скинули казанцы, пожелавшие остаться анонимными.

- Всего учителей 15, на День учителя по 1000 рублей каждому (это стоимость цветов и подарка). День рождения классного руководителя - 5000. На 8 марта тоже по 1000 учителю. Детям на 8 марта и 23 февраля - по 200 рублей. Выход с детьми 1000 рублей и хозяйственные расходы, - гласит сообщение одной из родительниц.

- К вышеизложенному предлагаю всем сдать деньги 500 за охрану + 320 за уборщицу, 1000 - на линолеум, 1000 - в фонд класса. А там как карта ляжет. Если не будет хватать, где-нибудь урежем, - продолжил список контакт «Родительский комитет».

Такие же родители, которые уже не ждут светлого будущего

Формально школы здесь не при чем. Официально сбором денег занимаются точно такие же родители, которые хотят лучших условий для своего ребенка. И родители разных детей оказываются в двух противоборствующих лагерях, и оба уверены в своей правоте.

- У школ нет средств на охрану и школы вынуждены заключать договора с ЧОП из внебюджетных средств, а значит мы становимся «спонсорами», - рассказала порталу ProKazan.ru наша читательница Анна С. - Если средства на парты и все такое родители могут не сдавать, то с охраной так нельзя. Иначе придется родителям там дежурить. Пару лет назад у нас был такой случай. Сильно умные родители пожаловались в прокуратуру. И в итоге директора месяц таскали по прокуратуре. В школе двери нараспашку, заходи, кто хочет. А ведь должности консьержа или охранника днем нет в школах, и технический персонал не обязан дежурить в гардеробе. Ну и эти самые родители платят, как и все.

- Пусть местные органы показывают, сколько денег выделяют на ремонт школы и класса и на что, - считает Рузиля Г. - С большой трибуны можно сказать, что школам на ремонт выделяют деньги, а фактически это может быть одна банка краски на три кабинета. Вот и делайте ремонт. В школах давно уже нужно все менять. Вы пройдитесь, посмотрите, за какими партами сидят ученики.

Почему нельзя сдавать деньги на нужды школы

Бюджет школы складывается из поступлений из областного бюджета на обучение, из муниципального бюджета и от собственных заработков школы (предоставление платных услуг). Все действия с деньгами, фиксируются в ее «Плане финансово-хозяйственной деятельности», который утверждается на год вперед в департаменте образования.

Как именно расходуются средства решает директор: поменять мебель, закупить новое оборудование, положить линолеум - все зависит от необходимости. Есть приоритеты: такие как пожарная безопасность и «аварийный» фонд на случай непредвиденных ситуаций. В полномочиях директора школы просить увеличения размера на целевые субсидии либо субсидии на «иные» цели. И пока родители берут на себя ответственность покрыть некоторые расходы, у школы нет необходимости тратить бюджетные средства.

- Надо понимать, что родители уже оплатили своими налогами бесплатное образование и сейчас их обложили скрытыми налогами в виде поборов, - высказалась в разговоре ProKazan.ru член антикоррупционного комитета при Министерстве образования и науки РТ Екатерина Матвеева. - И это точно не благие намерения, а бытовая коррупция, которая подразумевает «ты мне - я тебе». Например: я за охрану заплачу, а ты обеспечь хорошее отношение к моему ребенку. У многих родителей еще сидит этот стереотип, и мы это хорошо видим.



Но ситуация уже давно поменялась, и тех, кто не платит, уже давно никто не трогает, т.к. руководители, преподаватели и родительские комитеты боятся проверок. Некоторые родители боятся, что их исключат из школы, так как они попали туда на незаконных основаниях, иногда даже за деньги. Чаще всего, такие платят везде и всюду. Хочу тоже успокоить: взятки, конечно, и с той и с другой стороны наказываются, и это уже работа ОБЭП, но отчислить ребенка из учебного заведения уже никто не сможет. Если его туда приняли, только родитель сам может забрать документы и перевести ребенка в другую школу. У школы, директора, Минобра, отдела образования уже таких полномочий не будет.

Прокуратура: «Если школе нужны, пусть школа и покупает»

Отдельного разбора требует такой вопрос как рабочие тетради по предметам. Родителей обязывают покупать их за свой счет. В законе нет единого мнения, за чей счет они должны приобретаться, однако позиция прокуратуры РТ на стороне родителей.

- Рабочие тетради - это учебные пособия, но одноразовые, - прокомментировал порталу ProKazan.ru начальник отдела по надзору за исполнением закона о несовершеннолетних и молодежи Завдат Ибрагимов. - То есть на второй год их нельзя использовать другому ученику. Но если школа прописывает в свой учебный план необходимость этих пособий, пусть школа их и заказывает, либо обходится без них.

В целом Завдат Ибрагимов назвал ситуацию с поборами гораздо спокойнее, в сравнении с прошлыми годами. Ведь раньше учителя не стеснялись писать прямо в дневниках о суммах сбора. Сейчас же при жалобе в прокуратуру, руководство школ всегда идет на попятную. При этом нет никакой разницы, кто обязывает родителя внести деньги - школа или родительский комитет. Если родитель против, никто его обязать не может.

Позиция Министерства образования

Министерство образования РТ выступает против поборов в школах. В ведомстве подчеркивают: никто не имеет права требовать от вас внесение денежных средств на содержание образовательного учреждения. Родители вправе оказывать посильную материальную помощь сугубо на добровольной основе и только в безналичной форме.

В ведомстве действует постоянная «горячая линия» для обращений граждан по незаконному сбору в учреждениях республики. Пожаловаться можно по телефону 237-75-11, 292-80-46 с 10:00 до 17:00 часов в будни.