В Минстрое России пообещали сократить срок летнего отключения горячей воды до 3 дней

В Россиию горячую воду в жилых домах летом собираются отключать всего на три дня. Новые сроки отключения горячего водоснабжения министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ намерено законодательно утвердить через год. Об этом сообщил в интервью «Коммерсанту» замглавы минстроя Андрей Чибис.

Замминистра строительства и ЖКХ назвал летние отключения горячей воды болезненной темой. Он рассказал, что минстрой попытался сократить сроки отключений «с текущими технологиями».

- Уже в рамках эксперимента удалось по ряду крупных участков нескольких городов сократить отключение горячей воды до трех дней. Мы еще годик поупражняемся в большем количестве городов, а потом планируем нормативно закрепить новые сроки отключения горячей воды, — заявил Чибис.

Горячую воду летом, как правило, отключают из-за планового ремонта на ТЭЦ или проведения гидравлических испытаний. Согласно санитарным нормам, в период ежегодных профилактических ремонтов отключение систем горячего водоснабжения не должно превышать 14 суток.