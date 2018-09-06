Дело об убийстве девочки в Татарстане: на приемную мать возбудили новое уголовное дело

В Алексеевском районе Татарстана на 37-летнюю Эллу Григорьеву, приемную мать 9-летней девочки, которая скончалась несколько недель назад, возбудили новое уголовное дело, информацию подтвердил источник Prokazan.ru.

Напомним, за несколько дней до 4 августа, дня смерти девочки, по версии следствия, 39-летний Роман Григорьев нанес ей множественные удары ногами по различным частям тела. При этом причиной смерти стала черепно-мозговая травма.

- В отношении супруги обвиняемого – в связи с истязанием сестры погибшего ребенка возбуждены уголовные дела... По версии следствия, с августа 2017 по июнь 2018 года подозреваемая систематически наносила побои девочке 2008 г.р. – сестре убитого ребенка, также находившейся под опекой Григорьевых. Так, в мае 2018 года женщина, из личных неприязненных отношений, приставила лезвие ножа к шее приемной дочери, после чего нанесла им ей порезы, - сообщали ранее в СК, на женщину возбудили дела по статье "истязание несовершеннолетнего" и "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

В ходе расследования выяснились новые факты - по предварительной версии правоохранительных органов, женщина издевалась над девочкой, которая вскоре скончалась от черепно-мозговой травмы.

- 6 сентября на женщину было возбуждено новое уголовное дело, выяснилось, что вечером 21 июля женщина из неприязни облила в бане приемную дочь горячей водой, та получила сильные ожоги. В больницу за медицинской помощью для девочки приемные родители не обращались. Возбуждено дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего лица", - сообщили ProKazan.ru.

Женщина ранее была арестована.