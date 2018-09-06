Медведев поручил сделать встроенную мебель обязательной для стандартного жилья

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил рассмотреть возможность сделать наличие встроенной мебели обязательной при строительстве стандартного жилья, при этом деревянная мебель должна быть изготовлена на территории ЕАЭС. Об этом сообщает РБК.

Поручение Медведев дал по итогам правительственного совещания "Об охране и защите лесов и глубокой переработке древесины", которое состоялось 20 июля. Свою позицию и предложения по вопросу минстрой, минпромторг и минэкономразвития должны представить к 3 октября.

В частности, ведомства должны изучить "возможность приобретения с помощью ипотечного кредитования жилых помещений, укомплектованных встроенной мебелью".