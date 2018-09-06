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Медведев поручил сделать встроенную мебель обязательной для стандартного жилья

Медведев поручил сделать встроенную мебель обязательной для стандартного жилья
16+
Фото: government.ru

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил рассмотреть возможность сделать наличие встроенной мебели обязательной при строительстве стандартного жилья, при этом деревянная мебель должна быть изготовлена на территории ЕАЭС. Об этом сообщает РБК.

Поручение Медведев дал по итогам правительственного совещания "Об охране и защите лесов и глубокой переработке древесины", которое состоялось 20 июля. Свою позицию и предложения по вопросу минстрой, минпромторг и минэкономразвития должны представить к 3 октября.

В частности, ведомства должны изучить "возможность приобретения с помощью ипотечного кредитования жилых помещений, укомплектованных встроенной мебелью".

N. Vildanov, 07.09.2018, 11:53
Тэги: Строительство
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Комментарии

Горожанин07 сентября 2018, 12:16
Он открыл мебельную фабрику?
0
9
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Горожанин07 сентября 2018, 12:16
Видимо, все же завезли кокс медведу. Опять публично бредить начал.
0
9
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Кэп Ощевидность07 сентября 2018, 12:20
Не знают, как цену повысить? Или никто это ГНО не покупает без квартиры в нагрузку? 8-|
0
3
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гор07 сентября 2018, 12:20
Самое то занятие для премьер-министра. Теперь заживем
0
5
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Горожанин07 сентября 2018, 12:25
Покемон syчий сын.
0
4
Согласны с автором?
Горожанин07 сентября 2018, 12:26
Мебельной фонеры нет, но вы держитесь.:-D
0
2
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Горожанин07 сентября 2018, 12:29
Иуда, его родила мать-шакала.
0
1
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Горожанин07 сентября 2018, 12:33
В новых домах лично видел, как новосёлы снимали двери "железные" из жестянки, из которой консервные банки делают, и ставили нормальные стальные двери. Здесь будет то же самое - эту "мебель" из отходов деревообработки, встроенную, будут выковыривать из ниш всяких и к подъездам выносить, где будут горы этой фуфлыжной мубели, которую наверное так и будут называть - "медвежья мебель"...
0
4
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Горожанин07 сентября 2018, 12:50
дебил
0
1
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Горожанин07 сентября 2018, 13:05
Больше проблем в стране нет
0
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