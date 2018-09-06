Минниханов после массового отравления школьников поручил проверить питание детей

Он заявил, что необходимо не допустить в будущем подобных инцидентов

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил проверить систему детского питания в Татарстане после массового отравления школьников в Актаныше, об этом говорится на сайте правительства.

Напомним, накануне были госпитализированы 22 школьника школы №2 в возрасте от 7 до 13 лет с диагнозом острый гастроэнтерит, было возбуждено дело по статье "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

- Президент РТ поручил в ближайшее время проверить, как организовано детское питание в учебных заведениях республики, в частности, ознакомиться с системой закупок продуктов, условиями их хранения и санитарным состоянием помещений, а также принять необходимые меры для устранения недочетов, - говорится на сайте ведомства.

Минниханов заявил, что необходимо не допустить в будущем подобных инцидентов.