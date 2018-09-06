Сестра девушки, выброшенной с 6 этажа в Казани: он бил ее ногами по лицу, а потом плакал

В квартире, из окна которой была сброшена девушка, обнаружены следы борьбы и пятна крови

Сестра погибшей Эльнары Карахановой Камилла Абзалова рассказала подробности отношений сестры и Марата С, которого подозревают в том, что он выбросил ее из окна 6 этажа.

Сестра рассказала, что в квартире, которую снимал подозреваемый, обнаружили следы борьбы и множество пятен крови, в том числе на стенах. И хотя прямых свидетелей произошедшего нет - пара в ту ночь была наедине, - родные уверены в виновности сотрудника ОМОН.

- Он избивал ее, пинал ногами по лицу, есть даже документы из больницы, куда она обращалась, когда он ее избил, - рассказала Камилла Абзалова. - Жила она с нами, с сестрами... Он писал ей, звонил, плакал в трубку, говорил «Приходи ко мне». Она отвечала: «Если я приду, ты меня снова побьешь». Он обещал не бить больше... Но в итоге…

В итоге, девушку похоронили в закрытом гробу.

Напомним, девушку нашли мертвой ночью 1 сентября. По предварительным данным следствия, подозреваемый выкинул ее с одного из верхних этажей, она скончалась на месте. Но, по словам самого подозреваемого, он этого не делал - якобы они поссорились и она сама выпала из окна. Накануне суд решил оставить подозреваемого под стражей до 1 ноября.