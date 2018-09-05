Казань сегодня: семья Шаймиева в рейтинге Forbes, арест омоновца и повешенная девушка

ProKazan.ru составил топ новостей за сегодня

«Я никогда не говорил, что хочу изнасиловать ее мать»: в Казани омоновца отправили в СИЗО

В Советском районном суде сегодня приняли решение отправить в СИЗО 27-летнего сотрудника ОМОН Марата Сахапова, который подозревается в том, что выбросил свою 22-летнюю подругу из окна 6 этажа.

В казанском Кремле прокомментировали слова главы Минобра РТ о стоящих на коленях родителях

Официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова прокомментировала сегодня информацию о том, что министр образования Татарстана Рафис Бурганов призвал ставить родителей на колени, чтобы они выбирали для детей изучение татарского языка в школах. По ее словам, идет атака фейковых СМИ, заявила она на брифинге журналистам.

Массовое отравление школьников в Татарстане: в больницу положили 20 детей

В Актанышском районе Татарстана произошло массовое отравление школьников, об этом сообщили в Минздраве Татарстана.

С утра в центральную районную больницу начали поступать деть с признаками отравления, они жаловались на боль в животе, тошноту и рвоту. Всего сейчас госпитализированы 20 детей 1 - 4 классов, диагноз - острый гастроэнтерит, их состояние оценивается как легкой степени тяжести.

Forbes: семья Шаймиевых вновь попала в пятерку богатейших семей России

Семья первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева вновь попала в список самых богатых кланов России, ее состояние оценили в в $2,48 млрд. В рейтинге 10 самых богатых семей они находятся на 4 месте, сообщает Forbes.

По данным издания, Радик и Айрат Шаймиевы — "самые богатые люди Татарстана", им принадлежит по 19,5% акций ТАИФ (туда входят "ТАИФ-НК", "Нижнекамскнефтехим" и "Казаньоргсинтез"). За год их совокупное состояние выросло почти на $300 млн.

В Дербышках нашли повешенную на мосту девушку

В казанском поселке Дербышки утром 4 сентября на мосту около улицы Липатова была найдена повешенная 26-летняя девушка, информацию подтвердил источник ProKazan.ru.