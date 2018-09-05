Казанский Кремль: в Татарстане полностью готовы исполнить пенсионные поручения Путина

В Татарстане готовы выполнить все пенсионные поручения президента России Владимира Путина, сообщила представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

Путин предложил предусмотреть, чтобы многодетные матери выходили на пенсию досрочно. По его словам, если у женщины трое детей, она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей — на четыре года раньше, если пять и более детей, — то в возрасте 50 лет. Глава государства также предложил поднять более чем в два раза максимальный размер пособия по безработице для людей предпенсионного возраста. С 1 января 2019 года размер пособия составит 11,2 тысячи рублей вместо нынешних 4,9 тысячи рублей. Еще одно предложение Путина касается дополнительных выплат неработающим пенсионерам, которые живут в селах и имеют не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве. По мнению президента, с 1 января 2019 года для них нужно установить выплату в размере 25% от страховой пенсии.

- В бюджете республики вся сумма для реализации предложений главы государства уже заложена в полном объеме. По всем обозначенным категориям граждан будет проведена вся необходимая работа, - заявила Галимова.

В бюджете Татарстана на меры социальной поддержки пенсионеров заложено почти 7 миллиардов рублей.

Сейчас в Татарстане живут более 900 тысяч получателей страховых пенсий по старости. Средний размер такой пенсии по республике составляет 13,5 тысяч рублей. Изменения в пенсионной системе предполагают рост пенсий в среднем до 20 тысяч рублей к 2024 году.