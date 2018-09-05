В Татарстане с начала года снизилось число браков

В Татарстане снизилось число браков, с начала 2018 года жители республики заключили на 2 тысячи меньше браков, чем в 2017-м. Так, в 2018-м — 12 тыс. браков, в 2017-м — 14,1 тыс.

Разводов при этом стало меньше. В прошлом году было 7,9 тыс. расторгнутых браков, в этом — 7,7 тыс., отмечается на сайте Росстата.

В целом жители России стали реже заключать браки. За семь месяцев 2018 года поженились на 12% меньше пар, чем за тот же период годом ранее. Так, в 2018 году союз заключили 495,5 тыс. пар, в 2017-м — 561,2 тыс.

При этом количество разводов выросло. С января по июль 2018 года разводов было на 0,4% больше, чем годом ранее.