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В Татарстане с начала года снизилось число браков

В Татарстане с начала года снизилось число браков
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Фото: архив ProKazan.ru

В Татарстане снизилось число браков, с начала 2018 года жители республики заключили на 2 тысячи меньше браков, чем в 2017-м. Так, в 2018-м — 12 тыс. браков, в 2017-м — 14,1 тыс.

Разводов при этом стало меньше. В прошлом году было 7,9 тыс. расторгнутых браков, в этом — 7,7 тыс., отмечается на сайте Росстата.

В целом жители России стали реже заключать браки. За семь месяцев 2018 года поженились на 12% меньше пар, чем за тот же период годом ранее. Так, в 2018 году союз заключили 495,5 тыс. пар, в 2017-м — 561,2 тыс.

При этом количество разводов выросло. С января по июль 2018 года разводов было на 0,4% больше, чем годом ранее. 

A. Nabiullin, 06.09.2018, 16:07
Тэги: Криминал
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Комментарии

Горожанин06 сентября 2018, 16:18
Алени прозревают. И узнают, что для современных тёлок выйти замуж, родить (в т.ч. и от другого), выдать за своего, потом развестись. назначить алименты и отжать 50% его имущества и потом самой не работать.
С такими то законами женятся официально только дурачки.
Кстати, гены этих дурачкой будут в ребенке, которых они растят.))) >:>
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10
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Горожанин06 сентября 2018, 16:19
Все банкроты, вот и брака нет.
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2
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Горожанин06 сентября 2018, 16:19
На Проказани когда уменьшится количество брака?
0
3
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Гена06 сентября 2018, 16:39
Вы только посмотрите на эти цифры: на 12 тыч. браков, 7,9 тыс разводов.
66% браков распадается. Разве можно говорить о нормальном обществе при таком раскладе?? 8-|
0
1
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Горожанин06 сентября 2018, 16:53
В ответ на комментарий пользователя
Вы только посмотрите на эти цифры: на 12 тыч. браков, 7,9 тыс разводов.
66% браков распадается. Разве можно говорить о нормальном обществе при таком раскладе?? 8-|
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И все они говорили, что по любви. На всю жизнь.

и хде?)))) :-D первый коммент был прав все таки.
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Горожанин06 сентября 2018, 16:54
Хорошую вещь - браком не назовут
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