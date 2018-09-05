Президент Татарстана Рустам Минниханов наградил миллиардера Алишера Усманова орденом "Дуслык", документ был опубликован на сайте казанского Кремля.

Усманов вручили награду "за плодотворное сотрудничество с Республикой Татарстан, активную и общественную и благотворительную деятельность".

Ранее Усманову присвоили звание почетного гражданина Казани, но сам он не приехал на запись в Книгу почетных граждан.

Отметим, Алишер Усманов занял восьмое место в списке богатейших людей Великобритании. Состояние Усманова оценивается в 10,56 миллиарда фунтов стерлингов (14,3 миллиарда долларов), за год оно уменьшилось на 1,23 миллиарда фунтов.