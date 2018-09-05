В Казани Апокалипсиса отправили на 3 года в колонию за пощечину

Накануне в Вахитовском суде Казани приговорили Тихона Апокалипсиса, который нанес пощечину сотрудника УФСИН. Его осудили на 2,8 лет лишения свободы в колонии строгого режима, о вердикте стало известно на заседании.

Инцидент произошел 29 ноября в СИЗО-1, мужчина напал на сотрудника колонии, но таки не признал вину. "Меня насильно налысо побрили, а охранник оскорбил, - говорил Апокалипсис. - Я считаю, что за пощечину три года это много. Получается, что за условный срок я должен был его поцеловать?"

Его адвокат согласился с тем, что три года действительно много за простую пощечину и попросил суд учесть, что у Апокалипсиса есть шесть детей, а в апреле родился седьмой ребенок.

Суд учел мнение всех сторон, показания свидетелей и приговорил Апокалипсиса к 2 годам и 8 месяцам колонии.

Впереди еще рассмотрение основного дела, по которому Апокалипсис был задержан изначально. По версии следствия, летом 2017 года подозреваемый с тремя подельниками потребовал у казанского бизнесмена 950 тысяч рублей. Не получив денег, он начал угрожать ему.