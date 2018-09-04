В Казани воришка ударил ножом в грудь приехавшего по вызову охранника

В Казани завели дело на 28-летнего парня, который, попытавшись украсть в магазине "Пятерочка" на улице Достоевского продукты, ударил ножом в грудь приехавшего 34-летнего охранника, информацию источника Prokazan.ru подтвердили в компании "Дельта".

Инцидент случился еще 17 июля - в этот день около 17 часов сотрудницы магазина увидели, что парень пытается украсть продукцию. Были вызваны охранники.

- Когда вор узнал, что на место будут вызваны сотрудники полиции, он бросился к выходу, в тамбуре он столкнулся с сотрудником группы быстрого реагирования, где завязалась драка, после чего на нарушителя были надеты наручники. После задержания, сотрудник "Дельта" сообщил, что его беспокоит ножевое ранение в район плеча и груди, на место была вызвана скорая помощь, - сообщили в компании.

1 сентября Следственный комитет завел на ранее судимого подозреваемого дело по статье "Покушение на убийство". Идет следствие.