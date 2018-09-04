Ак Барс Банк развивает сотрудничество с Республикой Узбекистан

Ак Барс Банк провел круглый стол в Ташкенте на тему: «Участие банковского сектора в развитии взаимоотношений между Республикой Узбекистан и Республикой Татарстан»

Мероприятие состоялось при содействии Представительства Республики Татарстан в Республике Узбекистан и Торгово-Промышленной Палаты Республики Узбекистан и объединило представителей крупнейших узбекских банков и предприятий, а также национальной компании экспортно-импортного страхования «Узбекинвест».

В рамках мероприятия Ак Барс Банк и «Узбекинвест» заключили соглашение о сотрудничестве, которое дает возможность банку оказывать гарантийную поддержку и финансирования экспортно-импортных сделок с участием страховой компании.

В круглом столе приняли участие представители банка: Айдар Мухаметзянов, директор дирекции инвестиционного бизнеса, Кадрия Ибрагимова, начальник управления по работе с финансовыми институтами, Наталья Шаламова, управляющий директор по внешнеэкономической деятельности, Евгения Писарева, начальник управления по работе с партнерами и поддержке клиентских продаж ДПКБ.

Участники Круглого стола обсудили стратегию развития межбанковских взаимоотношений, в том числе предоставление торгового финансирования, при организации сделок с экспортерами и импортерами Татарстан. Были проведены бизнес-встречи с представителями банков: Национального банка ВЭД Республики Узбекистан, «Асака», «Узпромстройбанк», «Кишлок курилиш банк». Также в рамках деловой поездки были проведены переговоры с представителями крупного бизнеса: ООО UzAuto TRAILER и АО «Узбекнефтегаз».