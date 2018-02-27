В Татарстане покончил с собой пекарь хлебокомбината

В Нижнекамске накануне утром, 4 сентября, покончил с собой 27-летний пекарь местного хлебокомбината, информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

По предварительным данным, парень с признаками падения с высоты был найден примерно в 8:20 около дома №94 по улице Химиков, самоубийство он попытался совершить в присутствии очевидцев.

- Пострадавшего с травмой головы, переломами ребер и разорванной селезенкой госпитализировали, спустя несколько часов он скончался. В его квартире на 7 этаже была найдена предсмертная записка, - сообщили ProKazan.ru.

По данному факту ведется проверка.

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