В Казани прогнозируют + 24 градуса

Сегодня, 5 сентября, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность. Без осадков. Утром в отдельных районах туман. Ветер восточный, юго-восточный слабый до умеренного.

Максимальная температура днем в Татарстане составит от +19°С до +24°С, сказано в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от +21°С до +24°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +19°С до +21°С.