В Татарстане заключенных наказали за нацистские татуировки

В Мензелинском районе Татарстана осудили двух заключенных СИЗО №4, которые демонстрировали нацистские татуировки, об этом сообщили в прокуратуре РТ.

Заключенные открыто и публично демонстрировали татуировки при посещении санитарной обработки, а также при прохождении медицинских осмотров.

На них было возбуждено дело по статье "публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики", их оштрафовали на общую сумму 2 тысячи рублей.