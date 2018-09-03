В Татарстане священника отстранили от служения за советы женам смотреть «порно» с мужьями

Служить ему было запрещено на 3 месяца

В Татарстане в городе Болгар протоиерея Владимира Головина временно отстранили от служения, такое решение было принято из-за его эпатажности. Об этом сообщается на сайте епархии.

Правящий архиерей поручил отказаться ему от деятельности, "вносящей соблазн в жизнь церкви", но тот не стал. При в его публичных выступлениях нашли высказывания, "граничащие с кощунством и глумлением над Христом". К примеру, он брал плату за "соборную молитву по соглашению", а за дополнительные деньги обещал "усилить ее".

В епархии также посчитали неподобающими для сана священника его "совет смотреть непристойные фильмы тем женщинам, чьи мужья их смотрят", "публичное пастырское консультирование женщин о выборе фасона нижнего белья", идею "воспевания богослужебного гимна во время близости с супругой" или, например, сравнение военного подвига с самоубийством.

- В случае упорной нераскаянности и дальнейшего неисполнения требований распоряжения (...) или нарушения условий запрещения может быть поставлен вопрос о продлении срока Вашего запрещения в служении или о лишении Вас священного сана, — говорится в распоряжении епископа.

Служить ему было запрещено на 3 месяца с 3 сентября 2018 года.

Также ему рекомендовали разобрать усыпальницу, устроенную для него в одном из скитов, "во избежание создания культа почитания личности". Священник должен был обратиться в "светские библиотеки" и попросить уничтожить книги, которые он дарил им, как несоответствующие священному писанию.