Видео с забегом покупателей в ликвидируемый MediaMarkt в Казани набрало тысячи просмотров

Видео, как покупатели в казанском MediaMarkt забегают в поисках скидок на товары, набрало в Сети свыше 3 тысячи просмотров, видеозапись появилась в Instagram.

- Тут ничего нет, - только и говорил продавец забежавшим покупателям.

Публикация от Замараев Евгений (@zamaraevevgenii) 29 Авг 2018 в 2:16 PDT

Напомним, ранее стало известно, что немецкий ритейлер электроники MediaMarkt уходит из России, его розничную сеть заберет лидер рынка "М.Видео", завершающий объединение с "Эльдорадо".